Криштиану Роналду убеждает Марсело перейти в «Ювентус»

Защитник Марсело может покинуть «Реал» по окончании нынешнего сезона. Бразилец выступает за «галактикос» с 2006 года.
Бразилец оставался в запасе в двух последних матчах мадридского клуба в чемпионате, на позиции левого защитника обе игры провел 22-летний Серхио Регилон.
Новым клубом Марсело может стать «Ювентус». Его в команде очень хочет видеть бывший партнер по «Реалу» Криштиану Роналду.
Футболисты поддерживают связь и регулярно общаются по телефону. Португалец убеждает Марсело последовать его примеру и перебраться в Турин.
Сообщается, что 30-летний защитник дал понять своему окружению, что не считает идею воссоединения с Криштиану в «Ювентусе» чем-то неосуществимым.
Контракт Марсело с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.
Фото: Global Look Press
Источник: AS