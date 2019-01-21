Криштиану Роналду убеждает Марсело перейти в «Ювентус»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Защитник Марсело может покинуть «Реал» по окончании нынешнего сезона. Бразилец выступает за «галактикос» с 2006 года.

Бразилец оставался в запасе в двух последних матчах мадридского клуба в чемпионате, на позиции левого защитника обе игры провел 22-летний Серхио Регилон.

Новым клубом Марсело может стать «Ювентус». Его в команде очень хочет видеть бывший партнер по «Реалу» Криштиану Роналду.

Футболисты поддерживают связь и регулярно общаются по телефону. Португалец убеждает Марсело последовать его примеру и перебраться в Турин.

Сообщается, что 30-летний защитник дал понять своему окружению, что не считает идею воссоединения с Криштиану в «Ювентусе» чем-то неосуществимым.

Контракт Марсело с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Cristiano Ronaldo

Известен лучший бомбардир «Реала» по итогам года

Иско

«Ювентусу» нужен еще один футболист «Реала»

Роналду запланировал покинуть «Реал» еще в январе

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 