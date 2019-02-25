Российский Футбольный Союз разрешил «Динамо» проводить матчи РПЛ на новом стадионе

Автор: Роман Шлуинский 0

«Динамо» получило разрешение на проведение матчей чемпионата России на новом стадионе. Об этом заявил глава комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков.  

«Сегодня в РФС прошло совещание комиссии по сертификации стадионов, на котором было принято решение о присвоении стадиону «Динамо» первой категории, которая дает право проводить матчи чемпионата России. Все недочеты были устранены. При этом 28 февраля будет направлена дополнительная комиссия по оценке состояния футбольного поля арены», – сказал Зорков.

Встреча 19-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» запланирована на 10 марта. Это будет первый матч на стадионе после его реконструкции, которая завершилась в ноябре 2018 года.

После 17 туров бело-голубые занимают 12-е место в чемпионата России. В активе у московского клуба 20 очков.

Фото: твиттер
Источник: ТАСС

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