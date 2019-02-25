Российский Футбольный Союз разрешил «Динамо» проводить матчи РПЛ на новом стадионе

«Динамо» получило разрешение на проведение матчей чемпионата России на новом стадионе. Об этом заявил глава комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков.

«Сегодня в РФС прошло совещание комиссии по сертификации стадионов, на котором было принято решение о присвоении стадиону «Динамо» первой категории, которая дает право проводить матчи чемпионата России. Все недочеты были устранены. При этом 28 февраля будет направлена дополнительная комиссия по оценке состояния футбольного поля арены», – сказал Зорков.

Встреча 19-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» запланирована на 10 марта. Это будет первый матч на стадионе после его реконструкции, которая завершилась в ноябре 2018 года.

После 17 туров бело-голубые занимают 12-е место в чемпионата России. В активе у московского клуба 20 очков.

Фото: твиттер

Источник: ТАСС