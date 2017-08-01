«Фиорентина» предложила дортмундской «Боруссии» 12 млн евро за Эмре Мора

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Мор может уехать из Германии. Футболист интересен «Фиорентине».
Итальянцы сперва предложили за 20-летнего турка 10 миллионов евро, а затем на 2 миллиона увеличил предложение.
Клуб из Флоренции надеется договориться о трансфере, использовав хорошие отношения с «Боруссией», сложившиеся после приобретения полузащитника Якуба Блашчиковского.
В дебютном сезоне в бундеслиге Мор провел 12 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевых паса.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia