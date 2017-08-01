«Фиорентина» предложила дортмундской «Боруссии» 12 млн евро за Эмре Мора

Автор: Лидия Дидык 0

Эмре Мор

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Мор может уехать из Германии. Футболист интересен «Фиорентине».

Итальянцы сперва предложили за 20-летнего турка 10 миллионов евро, а затем на 2 миллиона увеличил предложение.

Клуб из Флоренции надеется договориться о трансфере, использовав хорошие отношения с «Боруссией», сложившиеся после приобретения полузащитника Якуба Блашчиковского.

В дебютном сезоне в бундеслиге Мор провел 12 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевых паса.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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