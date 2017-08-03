Леандро Паредес: «Сделаем в «Зените» сборную Аргентины»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес поделился ожиданиями от грядущего матча со «Спартаком». Хавбек также прокомментировал массовую закупку футболистов из Аргентины.

«Знаю, что «Зенит»-«Спартак» – это российское «эль класико». Перед игрой со «Спартаком» будет волнение, но мы подготовимся так, чтобы сыграть очень хорошо. Надеюсь, «Зенит» победит. Вообще, для меня самое крутое дерби – «Бока Хуниорс»-«Ривер Плейт». Его нельзя сравнить ни с чем!

Наша с Дриусси дружба началась, когда мы были еще маленькими, она крепка, и футбол на нее никогда не влиял. Мы с Себастьяном жили в одном дворе, всего в пяти минутах друг от друга. Вместе играли, потом ходили в одну секцию по мини-футболу. Просто так получилось, что один из нас ушел затем в «Ривер Плейт», а второй — в «Боку Хуниорс».

Мамману знаю достаточно давно, мы пересекались в аргентинской сборной: сильный центральный защитник, умеет быстро возвращать мяч. Он принесет большую пользу «Зениту». Думаю, Эмануэль легко адаптируется. Тренер спрашивал у нас с Дриусси, что нам известно о Маммане. Мы побеседовали, ответили на его вопросы.

Скоро сделаем в «Зените» сборную Аргентины! Если серьезно, надеюсь, слухи про Эмильяно – правда. Он тоже очень хороший игрок», – сказал Паредес.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат