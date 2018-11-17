«Зенит» построит в Санкт-Петербурге крытый манеж

Вице-премьер РФ по спорту Ольга Голодец рассказала о планах «Зенита» по строительству крытого манежа в Санкт-Петербурге. Вчера Голодец посетила академию петербургского клуба.

«Это одна из лучших школ России для занятий по футболу для детей и юношей. Это, безусловно, идеальные условия для детей — большое количество полей, хорошая инфраструктура, хорошие условия для проживания.

Сегодня мы говорили о том, что коллеги готовы строить большой крытый манеж — современный, и это даст дополнительный импульс развитию отечественного футбола. Я увидела, что идут занятия УЕФА с тренерами «Зенита», это будут тренеры, сертифицированные по международным стандартам, и такое отношение к образованию, к детском образованию, юношескому образованию — это сегодня очень важно.

Мы будем стремиться создавать все условия для того, чтобы детский юношеский футбол в России развивался, потому что сегодня в России у нас занимаются 415 тысяч детей в секциях по футболу, и это хороший вид спорта, его любят в России», — сказала Голодец.

По словам президента «Зенита» Сергея Фурсенко, в академии клуба и ее 17 филиалах обучаются 1 700 игроков из Санкт-Петербурга и соседних регионов.

«Плюс с сегодняшнего дня у нас открывается сертифицированный тренерский центр подготовки, всего их 13 по стране. Здесь мы будем обучать футбольных менеджеров», — сказал Фурсенко.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС