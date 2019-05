«Манчестер Сити» здорово разыграл своих фанатов

«Манчестер Сити» устроил для своих фанатов розыгрыш. Команда сняла пранк, где игроки Кевин де Брюйне и Серхио Агуэро уронили кубок АПЛ.

Ранее в сети появились видео: разбитый кубок чемпионов Англии лежит на асфальте. Но вскоре выяснилось — «горожане» таким образом решили разыграть своих болельщиков, у которых был день рождения в день чемпионского парада.

Клуб пригласил фанатов на базу. Там их встретили Агуэро и де Брюйне. Они вместе с болельщиками вышли на балкон, где находился трофей. Футболисты устроили фотосессию с кубком. И во время нее игроки специально уронили трофей с балкона, что повергло фанатов в шок. Но потом футболисты принесли уже настоящий кубок.

After SHOCKING FOOTAGE emerged of a broken @premierleague trophy yesterday, we thought it time we put the record straight…

🔵 #mancity 🏆 pic.twitter.com/cq13j7rrjY

— Manchester City (@ManCity) May 21, 2019