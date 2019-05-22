«Манчестер Сити» здорово разыграл своих фанатов

Автор: Дарья Григорьева 0

«Манчестер Сити» устроил для своих фанатов розыгрыш. Команда сняла пранк, где игроки Кевин де Брюйне и Серхио Агуэро уронили кубок АПЛ.

Ранее в сети появились видео: разбитый кубок чемпионов Англии лежит на асфальте. Но вскоре выяснилось — «горожане» таким образом решили разыграть своих болельщиков, у которых был день рождения в день чемпионского парада.

Клуб пригласил фанатов на базу. Там их встретили Агуэро и де Брюйне. Они вместе с болельщиками вышли на балкон, где находился трофей. Футболисты устроили фотосессию с кубком. И во время нее игроки специально уронили трофей с балкона, что повергло фанатов в шок. Но потом футболисты принесли уже настоящий кубок.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный Twitter ФК «Манчестер Сити»

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