Физиотерапевт сборной России присоединился к штабу «Спартака»

Аргентинский специалист по физиотерапии Серхио Габриэль де Сан Мартин пополнил тренерские ряды «красно-белых». По сообщению пресс-службы клуба, он уже приступил к своим обязанностям.

Сегодня. Тарасовка. Роман Зобнин, тренер по реабилитации Диего Мантовани и новый физиотерапевт «Спартака», аргентинский специалист Серхио Габриэль де Сан Мартин, который только что приступил к работе с нашей командой. A post shared by FC Spartak Moscow (@fcsm_official) on Jul 12, 2017 at 4:16am PDT

Помимо работы в футбольных клубах «Ньюэллс Олд Бойз», «Атлетико де Росарио» и «Тиро Федераль» в своей родной стране, Сан Мартин в 2013 году сотрудничал с московским «Динамо». В 2016 году перед товарищескими матчами против сборных Турции и Ганы физиотерапевт получил приглашение войти в штаб национальной команды.

Фото: официальный сайт РФС, Instagram «Спартака»

Источник: ТАСС