Физиотерапевт сборной России присоединился к штабу «Спартака»

Автор: Юлия Древова 0

Аргентинский специалист по физиотерапии Серхио Габриэль де Сан Мартин пополнил тренерские ряды «красно-белых». По сообщению пресс-службы клуба, он уже приступил к своим обязанностям.

Помимо работы в футбольных клубах «Ньюэллс Олд Бойз», «Атлетико де Росарио» и «Тиро Федераль» в своей родной стране, Сан Мартин в 2013 году сотрудничал с московским «Динамо». В 2016 году перед товарищескими матчами против сборных Турции и Ганы физиотерапевт получил приглашение войти в штаб национальной команды.

Фото: официальный сайт РФС, Instagram «Спартака»
Источник: ТАСС

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