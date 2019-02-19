Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. «Ливерпуль» и «Бавария» сыграли вничью на Энфилде

«Ливерпуль» на Энфилде принимал «Баварию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча закончилась нулевой ничьей.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

ЛИВЕРПУЛЬ (АНГЛИЯ) — БАВАРИЯ (ГЕРМАНИЯ) — 0:0.

Ливерпуль. 19 февраля.

Стадион: «Энфилд».

Судья: Джанлука Рокки (Италия).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Кейта (Милнер, 76), Салах, Мане, Фирмино (Ориги, 76).

«Бавария»: Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Алькантара, Гнабри (Рафинья, 90), Хамес (Саншеш, 88), Коман (Рибери, 81), Левандовски.

Предупреждения: Киммих (28), Хендерсон (55).

16 (2) удары (в створ) 9 (1)

9 фолы 13

5 угловые 6

1 офсайды 2

47 % владения мячом 53

Первый момент в матче, как и ожидалось, создали хозяева. После заброса Салах проскользнул между защитников и пробил точно в руки Нойеру. Затем Матип чуть не забил в ворота своей команды: после прострела 27-летний футболист срезал мяч в собственные ворота, но Алиссон успел среагировать. Почти сразу же защитники «Ливерпуля» ошиблись около штрафной, и Коман пробил в сетку с внешней стороны ворот. Начиная с 24-й минуты, преимуществом владели мерсисайдцы. Сначала Салах пробил выше после навеса Александера-Арнольда, затем Мане не забил с 7-ми метров, позже шанс имел Матип. Второй тайм начался с момента мюнхенской команды. На 59-й минуте Гнабри пробил по воротам, но мяч пролетел над перекладиной. В конце встречи Мане головой переправлял футбольный снаряд в нижний угол, Нойер спас «Баварию».

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»