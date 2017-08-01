Геннадий Орлов: «Зачем Дзюбе идти на такое истязание?»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может перейти в «Локомотив» на правах аренды. Слухи прокомментировал известный журналист Геннадий Орлов.

«Эта работа журналистов. Человека один раз не поставят в состав, и его сразу отправляют в другую команду. Но почему? У него же контракт! А в «Локомотиве» говорят, что готовы взять его на пониженную зарплату. Зачем идти на такое истязание?! Он лучший бомбардир «Зенита» прошлого сезона. Просто нужно немного добавить. Видели, с каким рвением он вышел на замену в поединке с «Тосно»?! Они все вольются в игру Манчини»,- сказал Орлов.

В прошедшем сезоне Дзюба сыграл в 26 матчах и стал лучшим бомбардиром «Зенита, забив 17 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс