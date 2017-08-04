Килиан Мбаппе просится в «Барселону»

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе готов заменить в «Барселоне» Неймара. Об этом француз сообщил каталонцам через своего агента.

18-летний футболист твердо намерен покинуть «Монако» этим летом и готов составить компанию Лионелю Месси и Луису Суаресу в атакующих построениях «Барселоны». Однако, несмотря на продажу Неймара в «ПСЖ» за 222 млн евро, в Испании не уверены, что сине-гранатовые отдадут требуемые «монегасками» 180 млн евро за нового игрока. Наиболее приоритетным вариантом считается форвард «Боруссии» Усман Дембеле, с которым уже согласованы условия личного контракта.

В прошедшем сезоне Мбаппе отыграл 29 матчей в чемпионате Франции и 9 в Лиге чемпионом. В них он забил 15 и 6 голов, соответственно.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo