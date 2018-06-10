«Спартак» интересуется 21-летним хорватским защитником Николой Катичем

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Кубок России. 1/2 финала. «Спартак» — «Тосно» — 4:5. Москва. «Открытие Арена». 18 апреля 2018 г.

Защитник хорватского клуба «Славен» Никола Катич попал в сферу интересов «Спартака». 21-летний Катич вместе с агентом прилетит в Москву на переговоры с представителями клуба во вторник.

«Рейнджерс» Стивена Джеррарда также проявляет интерес к хорватскому защитнику.

Шотландцы три недели назад запрашивали информацию о Катиче, но до конкретного предложения дело не дошло.

Катич выступает за «Славен» с 2016 года и успел дебютировать за сборную Хорватии. Год назад «Спартак» также проявлял интерес к игроку.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Record

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