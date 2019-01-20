Себастьян Руди может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

Автор: Роман Шлуинский 0

Полузащитник «Шальке-04» Себастьян Руди может продолжить карьеру в Англии. Им интересуется «Манчестер Сити».

Сообщается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола лично заинтересован в кандидатуре 28-летнего футболиста. Руководство «Сити» намерено предложить клубу из Гельзенкирхена вариант с арендой до конца нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии Себастьян Руди принял участие в 8 матчах, однако не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: The Sun

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