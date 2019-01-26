19-летний нападающий «Гремио» попал в сферу интересов ЦСКА и «Шахтера»

Нападающий «Гремио» Рондинелли Да Силва может продолжить карьеру в Европе. Им интересуются ЦСКА, «Шахтер» и «Вольфсбург».

Украинский клуб на данный момент является фаворитом и уже предложил за Да Силву 3,5 миллиона евро. Детали других предложений неизвестны.

Стоит отметить, что Да Силва пока не успел дебютировать на профессиональном уровне. Его контракт с «Гремио» рассчитан до конца 2019 года. В настоящий момент бразильский клуб работает над тем, чтобы продлить соглашение с Рондинелли.

Фото: Facebook

Источник: Globoesporte