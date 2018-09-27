«Ювентус» — первый клуб, который достиг отметки в 1000 домашних побед в серии А

Автор: Роман Шлуинский 0

Ювентус

«Ювентус» в 6-м туре чемпионата Италии принимал на своем поле «Болонью». Встреча закончилась победой хозяев — 2:0.

Таким образом, туринцы стали первым клубом в серии А , выигравшим в родных стенах 1000 матчей.

Среди клубов топ-5 европейских лиг «Ювентус» занимает по домашним победам 8-е место.

Рекорд принадлежит «Ливерпулю», у которого 1230 домашних побед. В топ-7 также входят «Эвертон» (1224), «Арсенал» (1187), «Манчестер Юнайтед» (1122), «Астон Вилла» (1106), «Реал» (1078) и «Барселона» (1067).

На данный момент «старая синьора» занимает первую строчку в чемпионате Италии, победив в 6 матчах из 6 возможных.

Фото: Global Look Press
Источник: Gracenote

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Леонардо Бонуччи: «Не буду рассматривать предложение уйти из «Ювентуса»»

Роналду

Акции «Ювентуса» выросли на 55,15% после трансфера Криштиану Роналду

Жорже Мендеш о признании Луки Модрича лучшим игроком сезона: «Это возмутительно. Роналду на спине затащил «Реал» к очередной победе в ЛЧ»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 