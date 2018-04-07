Отстраненным игрокам «Спортинга» запретили посещать территорию клуба

Конфликт после поражения от «Атлетико» продолжается. 19 игрокам «Спортинга» запретили появляться на территории клуба.
Отстраненным игрокам «Спортинга» запретили появляться на клубных объектах.
Их лишили права входить в помещение клуба, академию и стадион «Жозе Алваладе».
Ранее после поражения от «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (0:2) президент клуба Бруну де Карвалью публично раскритиковал команду.
В ответ 19 футболистов лиссабонского клуба опубликовали в своих аккаунтах в социальных сетях обращение к президенту, обвинив его в отсутствии поддержки.
Президент команды отстранил всех 19 игроков.
Фото: Global Look Press
Источник: A Bola