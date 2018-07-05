ФИФА оштрафовала Илью Кутепова на 7500 франков за «удержание соперника» в игре с Испанией

Защитник сборной России Илья Кутепов был оштрафован ФИФА по итогам матча 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией. Штраф составил 7500 франков.

Международная федерация футбола оштрафовала игрока «Спартака» на 7500 франков (477300 рублей) за специфическое нарушение правил.

Кутепов наказан за «удержание соперника». Это один из немногих видов фолов, который, кроме желтой карточки, влечет за собой денежный штраф после игры.

Во второй половине матча Кутепов сфолил против полузащитника «Реала» Иско на левом фланге.

Арбитр Бьорн Куйперс по ходу встречи также показывал желтые карточки хавбеку «Спартака» Роману Зобнину и защитнику «Барселоны» Жерару Пике.

Фото: Global Look Press

Источник: телеграм-канал Mash