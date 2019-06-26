РФС назвал лучшего тренера и футболиста сезона-2018/19

Стали известны лучший футболист и тренер сезона по версии РФС. Все из чемпионской команды.

РФС признал главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака лучшим наставником года по итогам завершившегося сезона.

Лучшим футболистом стал форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба. Командой года признан «Зенит».

Также лауреатом в номинации «Надежда» (юноши до 21 года) стал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, а за вклад в развитие футбола отмечен главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Ранее РФС опубликовал список 33 лучших футболистов по итогам сезона-2018/19.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт РФС