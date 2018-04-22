Эусебио Ди Франческо может возглавить «Челси»

«Челси» нашел еще одну кандидатуру на пост главного тренера. Возможно, его займет тренер «Ромы».

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо может сменить команду летом. Интерес к специалисту проявляет «Челси», который ищет замену Антонио Конте. В лондонском клубе впечатлены выступлением «Ромы» в Лиге чемпионов, где она дошла до полуфинала и встретится там с «Ливерпулем».

Помимо Ди Франческо рассматриваются кандидатуры Юлиана Нагельсманна из «Хоффенхайма» и Давида Вагнера из «Хаддерсфилда».

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph