Эусебио Ди Франческо может возглавить «Челси»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Di Francesco

«Челси» нашел еще одну кандидатуру на пост главного тренера. Возможно, его займет тренер «Ромы».

Главный тренер «Ромы»  Эусебио Ди Франческо может сменить команду летом. Интерес к специалисту проявляет «Челси», который ищет замену Антонио Конте. В лондонском клубе впечатлены выступлением «Ромы» в Лиге чемпионов, где она дошла до полуфинала и встретится там с «Ливерпулем».

Помимо Ди Франческо рассматриваются кандидатуры Юлиана Нагельсманна из «Хоффенхайма» и Давида Вагнера из «Хаддерсфилда».

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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