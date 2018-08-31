Россия сохранила 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Автор: Поршнев Тимофей 0

Лига чемпионов. 3-ий квалификационный раунд. «Спартак» — ПАОК — 0:0. Москва. «Открытие Арена». 14 августа 2018 г.

Россия осталась на шестом месте в рейтинге коэффициентов ассоциаций УЕФА. Эта позиция дает право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

По итогам отборочных раундов еврокубков этого сезона у России осталось пять представителей из шести. «Уфа» завершила европейскую кампанию, не сумев преодолеть отборочный раунд плей-офф Лиги Европы.

На групповом этапе ЛЧ от России выступят выступят «Локомотив» и ЦСКА. «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» сыграют на групповом этапе ЛЕ.

После квалификационных соревнований Россия имеет в активе 45,216 балла. На момент окончания прошлого еврокубкового сезона коэффициент России равнялся 53,382 балла.

У идущей пятой Франции сейчас 50,831 балла, а у занимающей седьмую строчку Португалии – 39,832 балла. При этом в нынешнем еврокубковом сезоне продолжают борьбу все шесть французских клубов, а Португалия потеряла своих двух представителей, продолжат выступления в еврокубках только «Порту», «Бенфика» и «Спортинг».

Первое место в таблице коэффициентов УЕФА на данный момент занимает Испания (87,140), на второй строчке Англия (65,605), на третьей – Италия (65,011), на четвертой – Германия (59,641).

Фoто: Сергей Дроняев
Источник:  Eurocups.ru

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Торино-Рома

Расписание телетрансляций уикенда (18-19 августа)

Боруссия М и Байер

Расписание телетрансляций уикенда (25-26 августа)

Артем Дзюба

«Зенит» и «Уфа» пробились в следующий раунд Лиги Европы, Понтус Вернблум перешел в ПАОК. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 