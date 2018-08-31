Россия сохранила 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия осталась на шестом месте в рейтинге коэффициентов ассоциаций УЕФА. Эта позиция дает право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

По итогам отборочных раундов еврокубков этого сезона у России осталось пять представителей из шести. «Уфа» завершила европейскую кампанию, не сумев преодолеть отборочный раунд плей-офф Лиги Европы.

На групповом этапе ЛЧ от России выступят выступят «Локомотив» и ЦСКА. «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» сыграют на групповом этапе ЛЕ.

После квалификационных соревнований Россия имеет в активе 45,216 балла. На момент окончания прошлого еврокубкового сезона коэффициент России равнялся 53,382 балла.

У идущей пятой Франции сейчас 50,831 балла, а у занимающей седьмую строчку Португалии – 39,832 балла. При этом в нынешнем еврокубковом сезоне продолжают борьбу все шесть французских клубов, а Португалия потеряла своих двух представителей, продолжат выступления в еврокубках только «Порту», «Бенфика» и «Спортинг».

Первое место в таблице коэффициентов УЕФА на данный момент занимает Испания (87,140), на второй строчке Англия (65,605), на третьей – Италия (65,011), на четвертой – Германия (59,641).

Фoто: Сергей Дроняев

Источник: Eurocups.ru