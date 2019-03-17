Мурад Мусаев: «Мы будем продолжать борьбу за высокие места»

«Краснодар» потерпел поражение в матче с «Локомотивом». Главный тренер «быков» Мурад Мусаев дал комментарий по этому поводу.

«Локомотив» был лучше нас. Наша проблема в том, что мы много ошибались. Гол произошел из-за простой ситуации, когда мы просто потеряли мяч. Когда ты играешь три игры за неделю, важно чтобы команда не ошибалась. Главная проблема — когда пенальти ставят в непонятной ситуации.

У нас накопилась физическая и психологическая усталость, это, конечно, вызывает вопросы. Пауза, может быть, и поможет, но по факту все разъезжаются в свои национальные сборные. Не думаю, что пауза пойдет на пользу. Но мы будем продолжать борьбу за высокие места», — заявил Мусаев.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»