Премьер-лига. 25-й тур. «Динамо» победило ЦСКА в московском дерби

В 25-м туре чемпионата РФПЛ ЦСКА сыграл с «Динамо». В московском дерби победу со счетом 2:1 одержали гости.

Премьер-лига. 25-й тур

ЦСКА — ДИНАМО – 1:2 (0:1)

Москва. 9 апреля.

Стадион: «ВЭБ Арена». 19478 зрителей

Судья: Сергей Карасев (Москва)

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Кучаев, 78), Игнашевич, А. Березуцкий, Миланов, Набабкин, Натхо, Витиньо (Головин, 57), Дзагоев, Вернблум, Муса (Чалов, 58).

«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Рыков, Морозов, Цаллагов (Соснин, 66), Соу, Рауш (Темников, 73), Ташаев, Панченко, Луценко (Обольский, 72).

Голы: Ташаев (11), Ташаев (49), Чалов (60).

Предупреждения: Соу (39), Морозов (45), Вернблум (67), Дзагоев (80), Ташаев (83).

12 (4) удары(в створ) 8 (3)

7 фолы 8

8 угловые 0

3 офсайды 3

62 владения мячом 38



Матч начался с быстрых атак ЦСКА. Армейцы старались поразить ворота «бело-голубых» на первых минутах, однако вместо этого сами пропустили. Динамовцы прекрасно провели контратаку, которую начал Рауш, отдавший пас на Панченко, перекатившего мяч на Ташаева. Александр же в свою очередь момент реализовал. По ходу всего первого тайма ЦСКА старался пробить оборону «Динамо», но ничего не получалось. Динамовцы же часто использовали контратаки. Второй мало чем отличался от первого. Так же атаковал ЦСКА, так же оборонялось «Динамо». Однако в самом начале второй половины «бело-голубые» сумели воспользоваться ситуацией и забили быстрый гол. Через несколько минут вышедший вместо Мусы Чалов сократил разрыв в счете. Матч был полон борьбы, команды играли довольно грубо. И в этой тяжелой борьбе удивительную и неожиданную победу одержало московское «Динамо».

Фото: ПФК ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»