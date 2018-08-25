Арсен Венгер получил высший орден Либерии

Автор: Поршнев Тимофей 0

Арсен Венгер

Президент Либерии Джордж Веа наградил бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера. Французский специалист получил высший государственный орден страны.

Веа знаком с Венгером по совместной работе в «Монако» – первом европейском клубе 51-летнего либерийца.

На торжественной церемонии, которая прошла в зале национального стадиона, присутствовало несколько тысяч человек.

Награду также получил другой французский тренер Клод Ле Руа, который в свое время порекомендовал Веа Венгеру.

«Вы зарекомендовали себя как учитель, навсегда изменив подход к поиску молодых талантов по всему миру, в частности, в Африке», – сказал Веа Венгеру во время награждения.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC

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