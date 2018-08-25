Арсен Венгер получил высший орден Либерии

Президент Либерии Джордж Веа наградил бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера. Французский специалист получил высший государственный орден страны.

Веа знаком с Венгером по совместной работе в «Монако» – первом европейском клубе 51-летнего либерийца.

На торжественной церемонии, которая прошла в зале национального стадиона, присутствовало несколько тысяч человек.

Награду также получил другой французский тренер Клод Ле Руа, который в свое время порекомендовал Веа Венгеру.

«Вы зарекомендовали себя как учитель, навсегда изменив подход к поиску молодых талантов по всему миру, в частности, в Африке», – сказал Веа Венгеру во время награждения.

Arsenal's ex-coach Arsene Wenger finally wins a medal, thanks to Liberia's President George Weah https://t.co/wh9qzpO9SG pic.twitter.com/tjQ9VhcwMR — BBC News Africa (@BBCAfrica) August 24, 2018

Фото: Global Look Press

Источник: BBC