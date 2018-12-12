Лига чемпионов. 6-й тур. ЦСКА в гостях разгромил «Реал»

В последнем матче группового этапа Лиги чемпионов московский ЦСКА прибыл в гости к мадридскому «Реалу». Неожиданно для всех армейцы одержали разгромную победу.

Лига чемпионов. 6-й тур

РЕАЛ — ЦСКА — 0:3 (0:2)

Мадрид. 12 декабря.

Стадион: «Сантьяго Бернабеу». 56473 зрителя.

Судья: Артур Диаш (Португалия).

«Реал»: Куртуа, Одриосола, Вальехо, Санчес, Марсело (Карвахаль, 74), Иско, Льоренте (Кроос, 58), Вальверде, Асенсио, Бензема (Бэйл, 46), Жуниор.

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Фернандес, Обляков (Кучаев, 89), Бистрович, Влашич, Щенников, Чалов (Эрнандес, 84), Сигурдссон (Нисимура, 90).

Голы: 0:1 — Чалов (37), 0:2 — Щенников (43), 0:3 — Сигурдссон (73).

Предупреждения: Щенников (78), Вальверде (90).

18 (7) удары (в створ) 13 (6)

10 фолы 15

8 угловые 6

0 офсайды 1

64 % владения мячом 36

В историческом матче на «Сантьяго Бернабеу» московскому ЦСКА удалось одержать победу над мадридским «Реалом» со счетом 3:0. Началось все с гола Федора Чалова, когда Сигурдссон сумел взять на себя внимание Вальехо и сделать передачу нападающему армейцев, который в свою очередь справился с Санчесом и точно пробил в дальний угол. Уже через 6 минут все тот же Чалов пяткой отдал мяч Фернандесу, Марио пробил, но Куртуа справился с ударом. Но на добивании оказался Щенников, установив счет на табло: 0:2 в пользу ЦСКА! Во втором тайме москвичам в очередной раз удалось пробить голкипера «сливочных»: Влашич обработал мяч в штрафной соперника и отдал его Сигурдссону, который метко пробил в дальний угол, установив окончательный счет 3:0. До этого матча «Реал» забивал на своем поле в Лиге чемпионов на протяжении более 40 матчей, но именно сегодня, в игре с ЦСКА, мадридский клуб был разгромлен «в сухую».

Фото: твиттер ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»