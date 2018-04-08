Юпп Хайнкес обновил собственный рекорд

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес обновил рекорд бундеслиги. Он самый возрастной тренер, выигравший чемпионат Германии.

Немец привел свою команду к чемпионству в возрасте 72 лет. К концу сезона тренеру исполнится 73 года, он родился 9 мая 1945-го.

Хайнкес обновил свой же рекорд. В 2013 году он стал чемпионом с «Баварией» в возрасте 68 лет. Интересно, что Юпп Хайнкес приходил в «Баварию» не один раз. До этого сезона он тренировал мюнхенскую команду в период с 1987 по 1991 год, в 2009 году и в период с 2011 по 2013 год. Всего Хайнкес вместе с «Баварией» выиграл 9 трофеев, включая Лигу чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Бавария»