Патрик Клюйверт: «Де Йонг — это новый Бускетс, они оба умеют просчитывать действия соперника наперед»

Бывший нападающий «Барселоны» Патрик Клюйверт считает, что каталонскому клубу стоит приобрести игроков «Аякса» Маттейса де Лигта и Френки де Йонга. По его мнению, эти футболисты отлично впишутся в команду.

«Де Йонг и де Лигт — два отличных футболиста, которые могут отлично вписаться в «Барселону». Сейчас они показывают хорошие результаты и их цена закономерно растёт. Есть много клубов, желающих их заполучить, но значение «Барселону» для них велико. Это может сыграть важную роль при принятии решения о продолжении карьеры.

Я знаю, что «Манчестер Сити» тоже заинтересован в услугах этих футболистов. В экономическом отношении это мощный клуб, который может стать сильным соперником «Барселоны».

Де Йонг? Великолепный футболист. Де Йонг — это новый Бускетс, они оба умеют просчитывать действия соперника наперед. Де Линг — мощный, сильный игрок, отлично владеющий мячом. Он способен заиграть в любой команде», — сказал Патрик Клюйверт.

В текущем сезоне Маттейс де Лигт принял участие в 12 матчах чемпионата Голландии, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу. Френки де Йонг сыграл в 10 встречах и забил 1 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo