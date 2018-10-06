Хавьер Тебас: «Ставлю 10 тысяч долларов, что матч «Жирона» – «Барселона» пройдет в США»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Барселона

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу проведения матча «Жирона» – «Барселона» в США. Он очень надеется на успех своего дела.

«Ставлю 10 тысяч долларов, что матч пройдет в США. Я очень хорошо знаю Испанию и мир спорта. Я знаю, что это будет нелегко, что ситуацию нужно разрешить. Мне кажется, что игроки обеих команд хотят сыграть в Америке. Это глупость, что они не захотят участвовать в матче примеры в США.

Мы почти наверняка сыграем в Майами. Мы приложили много усилий и потратили много времени, чтобы решить все организационные вопросы. Мы знали, как все будет, поэтому не удивлены.

Есть план, по которому мы продолжаем работать. Наша цель – 26 января в 14.45 начать матч в Майами на «Хард-рок-стэдиум», – заявил Тебас.

Фото: Global Look Press
Источник: Diario Sport

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