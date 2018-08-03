«Барселона» хочет, чтобы Мунир Эль-Хаддади продлил контракт или ушел в «Севилью»

«Барселона» требует от нападающего Мунира Эль-Хаддади определиться с будущим в ближайшее время. Клуб может продать игрока «Севилье».

Контракт, связывающий футболиста с каталонским клубом, рассчитан до окончания сезона-2018/19. Нападающий нынешним летом произвел хорошее впечатление на тренерский штаб Эрнесто Вальверде.

«Барселона» хочет заключить новый контракт с Муниром. Если Эль-Хаддади откажется от продления, каталонский клуб постарается продать игрока «Севилье», которая заинтересована в 22-летнем нападающем и уже сделала предложение о трансфере.

«Барселону» не устраивает вариант, при котором форвард останется в команде, но не продлит контракт. В таком случае следующим летом футболист сможет уйти в другой клуб бесплатно.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es