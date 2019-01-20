Футболист «Галатасарая» может продолжить карьеру в «Краснодаре»

Полузащитник «Галатасарая» Синан Гюмюш может продолжить карьеру в чемпионате России. В нем заинтересован «Краснодар».

Футболист может стать игроком «быков» уже ближайшим летом, присоединившись к команде Мурада Мусаева на правах свободного агента.

Отмечается, что стамбульцы также планируют сохранить игрока в своих рядах, предложив улучшенные условия по заработной плате.

В нынешнем сезоне 25-летний игрок принял участие в 12 матчах чемпионата Турции, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sabah