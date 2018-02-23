Китайский «Далянь Ифан» готов платить Фернандо Торресу 15 млн евро в год

Автор: Лидия Дидык 0

Фернандо Торрес

Китайский клуб «Далянь Ифан» проявляет интерес к двум футболистам «Атлетико». Игрокам предложили огромную зарплату.

В среду появилась информация, что к переходу в «Далянь» близок полузащитник мадридцев Янник Феррейра-Карраско. Сумма сделки оценивается в 30 миллионов евро, а сам игрок будет получать 10 миллионов евро в год.

Китайская команда также хочет видеть у себя нападающего Фернандо Торреса. «Далянь» готов предложить ему годовую зарплату в 15 миллионов евро.

Действующий контракт Торреса с «Атлетико» рассчитан до июня 2018 года. Трансферное окно в Китае закрывается в следующую среду, 28 февраля.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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