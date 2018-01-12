Рубин» предложил болельщикам угадать план расселения футболистов на зимних сборах

Автор: Лидия Дидык 0

РУБИн

«Рубин» опубликовал онлайн-игру «Рассели футболистов». В ней пользователям предлагается определить, кто из игроков команды с кем живет на сборах.

Каждый футболист представлен в виде фотографии на большой доске для заметок. В случае удачного объединения портреты исчезают, а в случае ошибки либо не соединяются вовсе, либо скрепляются скотчем, который нужно разорвать дополнительным кликом. Также у каждой фотографии есть кнопка информации, с помощью которой можно узнать фамилию игрока.

Напомним, что клуб находится на сборах в ОАЭ.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт «Рубина»

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