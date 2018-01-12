Рубин» предложил болельщикам угадать план расселения футболистов на зимних сборах

«Рубин» опубликовал онлайн-игру «Рассели футболистов». В ней пользователям предлагается определить, кто из игроков команды с кем живет на сборах.

Игра, которая затянет вас на все выходные 😃 Расселите футболистов так, как сделал это тренерский штаб команды. Играть ЗДЕСЬ👉: https://t.co/WgSquqDqva Засекайте время и пишите свой результат 👍 pic.twitter.com/V5dmV0ovuk — «Рубин» Казань (@fcrk) January 12, 2018

Каждый футболист представлен в виде фотографии на большой доске для заметок. В случае удачного объединения портреты исчезают, а в случае ошибки либо не соединяются вовсе, либо скрепляются скотчем, который нужно разорвать дополнительным кликом. Также у каждой фотографии есть кнопка информации, с помощью которой можно узнать фамилию игрока.

Напомним, что клуб находится на сборах в ОАЭ.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт «Рубина»