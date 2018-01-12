Рубин» предложил болельщикам угадать план расселения футболистов на зимних сборах

«Рубин» опубликовал онлайн-игру «Рассели футболистов». В ней пользователям предлагается определить, кто из игроков команды с кем живет на сборах.
Игра, которая затянет вас на все выходные 😃
Расселите футболистов так, как сделал это тренерский штаб команды.
Играть ЗДЕСЬ👉: https://t.co/WgSquqDqva
Засекайте время и пишите свой результат 👍 pic.twitter.com/V5dmV0ovuk
— «Рубин» Казань (@fcrk) January 12, 2018
Каждый футболист представлен в виде фотографии на большой доске для заметок. В случае удачного объединения портреты исчезают, а в случае ошибки либо не соединяются вовсе, либо скрепляются скотчем, который нужно разорвать дополнительным кликом. Также у каждой фотографии есть кнопка информации, с помощью которой можно узнать фамилию игрока.
Напомним, что клуб находится на сборах в ОАЭ.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт «Рубина»