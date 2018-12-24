«Ювентус» может продать Хедиру и Пьянича ради Иско

Автор: Дарья Григорьева 0

«Ювентус» заинтересовался полузащитником «Реала» Иско. Туринский клуб намерен подписать футболиста.

«Ювентус» рассматривает вариант приобретения хавбека в летнее трансферное окно. Для того, чтобы подписать Иско, туринский клуб готов продать двух футболистов: Сами Хедиру и Миралема Пьянича.

Испанец привлек внимание не только «Ювентуса», но и «Манчестер Сити», и «Челси».

Напомним, что Иско перешел в мадридскую команду в 2013 году. В нынешнем сезоне он провел 11 игр, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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