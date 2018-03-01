Врачи сборных на ЧМ-2018 получат доступ к видеоповторам, чтобы определять степень серьезности травм

Медицинские штабы сборных, которые выступят на ЧМ-2018, получат доступ к видеоповторам. Специалисты смогут оценить серьезность травм.

Как рассказал глава медицинского комитета ФИФА Мишель д’Хоге, врачи таким образом смогут оценивать травму игрока, чтобы ускорить вынесение диагноза.

Матчи по ходу ЧМ-2018 могут быть остановлены на срок до трех минут, чтобы оценить серьезность травмы. В первую очередь это касается травм головы.

Подобный опыт применяется в регби.