Врачи сборных на ЧМ-2018 получат доступ к видеоповторам, чтобы определять степень серьезности травм

Автор: Лидия Дидык 0

чемпионат мира 2018

Медицинские штабы сборных, которые выступят на ЧМ-2018, получат доступ к видеоповторам. Специалисты смогут оценить серьезность травм.

Как рассказал глава медицинского комитета ФИФА Мишель д’Хоге, врачи таким образом смогут оценивать травму игрока, чтобы ускорить вынесение диагноза.

Матчи по ходу ЧМ-2018 могут быть остановлены на срок до трех минут, чтобы оценить серьезность травмы. В первую очередь это касается травм головы.

Подобный опыт применяется в регби.

Фото: Global Look Press
Источник: Associated Press

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