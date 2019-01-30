«Бетис» арендовал Хесе Родригеса у «ПСЖ»

«Бетис» совершил очередной трансфер. В клуб перешел Хесе Родригес из «ПСЖ».

Севильский клуб арендовал у «ПСЖ» полузащитника Хесе на срок до конца сезона. Детали сделки не уточняются.

25-летний испанец в текущем сезоне провел всего одну минуту, выйдя на замену в матче со «Страсбуром» в Кубке Франции 23 января.

Сообщалось, что «Бетис» впечатлило, что для набора формы игрок нанял персонального тренера. Хесе также работал с Кике Сетьеном в «Лас-Пальмасе».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Бетиса»