Крис Смоллинг близок к переходу в «Рому»

29-летний защитник может перебраться в чемпионат Италии. Футболист «МЮ» интересен «Роме».
Английский игрок перейдет в итальянский клуб на правах аренды. При этом, функция выкупа не будет предусмотрена в соглашении.
Сообщается, что римляне заплатят за аренду футболиста 3 миллиона евро. Ранее стало известно, что «Эвертон» отказался от приобретения защитника манкунианцев.
В прошедшем сезоне Крис провел 24 матча в чемпионате Англии. В проведенных встречах на его счету 1 забитый мяч.
Фото: Global Look Press
Источник: «твиттер» Джанлуки Ди Марцио