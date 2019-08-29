Крис Смоллинг близок к переходу в «Рому»

Автор: Анатолий Акулов 0

29-летний защитник может перебраться в чемпионат Италии. Футболист «МЮ» интересен «Роме».

Английский игрок перейдет в итальянский клуб на правах аренды. При этом, функция выкупа не будет предусмотрена в соглашении.

Сообщается, что римляне заплатят за аренду футболиста 3 миллиона евро. Ранее стало известно, что «Эвертон» отказался от приобретения защитника манкунианцев.

В прошедшем сезоне Крис провел 24 матча в чемпионате Англии. В проведенных встречах на его счету 1 забитый мяч.

Фото: Global Look Press
Источник: «твиттер» Джанлуки Ди Марцио

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