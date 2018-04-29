«Манчестер Сити» повторил рекорд АПЛ по числу побед в сезоне

«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в игре 35-го тура АПЛ. В выездной встрече «горожане» победили соперника со счетом 4:1.

«Сити» повторил прошлогодний результат «Челси» , когда команда Антонио Конте одержала 30 побед в одном сезоне. Для установления нового рекорда Премьер-лиги манкунианцам надо одержать одну победу в трех турах. В оставшихся матчах чемпионата «МанСити» сыграет против «Хаддерсфилда», «Брайтона» и «Саутгемптона».

Напомним, команда Хосепа Гвардиолы досрочно стала чемпионом Англии за 5 туров до окончания первенства. «МС» стала лучшей командой своей страны в 5-й раз в своей истории.

Фото: пресс-служба «Манчестер Сити»

Источник: еженедельник «Футбол»