«Рубин» хочет приобрести Александра Гацкана

«Рубин» заинтересован в приобретении полузащитника «Ростова» Александра Гацкана. Казанцы уже сделали игроку предложение о переходе.

Ранее сообщалось, что Гацкан продлил контракт с клубом, сообщает официальный Твиттер дончан. Новое соглашение с 35-летним полузащитником рассчитано на один год.

Полузащитник бессменно выступает за «Ростов» с 2008 года. В составе желто-синих игрок провел 314 матчей, забил 24 гола. В минувшем сезоне Гацкан провел 38 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: «Бизнес Online»