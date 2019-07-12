«Рубин» хочет приобрести Александра Гацкана

Автор: Тимофей Поршнев 0

Александр Гацкан

«Рубин» заинтересован в приобретении полузащитника «Ростова» Александра Гацкана. Казанцы уже сделали игроку предложение о переходе.

Ранее сообщалось, что Гацкан продлил контракт с клубом, сообщает официальный Твиттер дончан. Новое соглашение с 35-летним полузащитником рассчитано на один год.

Полузащитник бессменно выступает за «Ростов» с 2008 года. В составе желто-синих игрок провел 314 матчей, забил 24 гола. В минувшем сезоне Гацкан провел 38 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

Фото: Global Look Press
Источник: «Бизнес Online»

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