Юрий Семин самовольно покинул сбор «Локомотива» ради матча Испания — Россия

Юрий Семин, главный тренер «Локомотива», может быть оштрафован. Он без предупреждения руководства покинул сбор команды.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин без предупреждения покинул тренировочный сбор команды, чтобы посетить матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия (1:1, по пенальти – 3:4).

Сообщается, что главный тренер «Локо» не стал предупреждать руководство о своем решении, а попросил Олега Пашинина и Дмитрия Лоськова прикрыть его пару дней, но об отъезде Семина узнало руководство.

Теперь ему предстоит разговор с председателем совета директоров «Локомотива» Анатолием Мещеряковым. Они встретятся завтра на трансферном комитете. Скорее всего, тренеру сделают выговор или оштрафуют его.

Фото: Global Look Press

Источник: телеграм-канал «Мутко против»