Юрий Семин самовольно покинул сбор «Локомотива» ради матча Испания — Россия

Автор: Тимофей Поршнев 0

Yuri Semin

Юрий Семин, главный тренер «Локомотива», может быть оштрафован. Он без предупреждения руководства покинул сбор команды.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин без предупреждения покинул тренировочный сбор команды, чтобы посетить матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия (1:1, по пенальти – 3:4).

Сообщается, что главный тренер «Локо» не стал предупреждать руководство о своем решении, а попросил Олега Пашинина и Дмитрия Лоськова прикрыть его пару дней, но об отъезде Семина узнало руководство.

Теперь ему предстоит разговор с председателем совета директоров «Локомотива» Анатолием Мещеряковым. Они встретятся завтра на трансферном комитете. Скорее всего, тренеру сделают выговор или оштрафуют его.

Фото: Global Look Press
Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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