Фрэнк Лэмпард готов возглавить «Челси»

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард может возглавить «Челси». Ему не важен двухлетний запрет на трансфер.

По информации источника, 40-летний английский специалист готов принять предложение руководства «синих», если нынешний наставник команды Маурицио Сарри будет отправлен в отставку.

Отмечается, что Лэмпарда не пугает двухлетний запрет на трансферы, который был наложен на «Челси» ФИФА в феврале. «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 67 очков после 35 туров.

Лэмпард ранее выступал за лондонцев в качестве игрока. Вместе с командой он три раза становился чемпионом Англии, четыре раза выигрывал Кубок страны, а также побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN