ЦСКА выкупил Николу Влашича у «Эвертона»

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник Никола Влашич, арендованный ЦСКА у «Эвертона», останется в московском клубе. Красно-синие выкупили хавбека.

«Армейцы» сообщили на официальном сайте команды о достигшей договоренности ЦСКА с «ирисками» по трансферу хорватского игрока.

Футболист подписал с московским клубом 5-летний контракт: до конца сезона-2023/24.

Ранее была информация, что сумма сделки оценивалась в 12 млн евро.

Напомним, Влашич выступал за красно-синих с прошлого сезона на правах аренды. В завершившимся сезоне РПЛ он провел 25 матчей, забил пять мячей и сделал столько же голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ЦСКА

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