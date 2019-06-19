ЦСКА выкупил Николу Влашича у «Эвертона»

Полузащитник Никола Влашич, арендованный ЦСКА у «Эвертона», останется в московском клубе. Красно-синие выкупили хавбека.

«Армейцы» сообщили на официальном сайте команды о достигшей договоренности ЦСКА с «ирисками» по трансферу хорватского игрока.

Футболист подписал с московским клубом 5-летний контракт: до конца сезона-2023/24.

Ранее была информация, что сумма сделки оценивалась в 12 млн евро.

Напомним, Влашич выступал за красно-синих с прошлого сезона на правах аренды. В завершившимся сезоне РПЛ он провел 25 матчей, забил пять мячей и сделал столько же голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ЦСКА