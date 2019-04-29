ЦСКА потерял шансы на чемпионство в РПЛ

ЦСКА проиграл «Краснодару» (0:2) в гостевом матче 26-го тура премьер-лиги. Московский клуб за четыре тура до конца сезона лишился шансов стать чемпионом России.

Команда тренера Виктора Гончаренко набрала 44 очка и уступает лидирующему «Зениту» 13 очков. Армейцы 13 раз были чемпионами СССР и России.

ЦСКА сейчас занимает четвертое место, дающее право сыграть в групповом этапе Лиги Европы, на 2 балла отставая от «Краснодара», идущего в зоне Лиги чемпионов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»