Махачкалинскому «Анжи» запрещено регистрировать новых игроков

23 августа состоялось заседание Палаты по разрешению споров Российского Футбольного Союза. По итогам заседания Палатой вынесено решение о наложении запрета на регистрацию новых футболистов в отношении махачкалинского «Анжи».

Запрет на регистрацию новых игроков был принят в качестве обеспечительной меры в соответствии с удовлетворенным заявлением защитника Багаутдина Рикматуллаева о взыскании задолженности по трудовому договору и о частичном возмещении расходов на лечение. «Анжи» обязали возместить футболисту задолженность по заработной плате за период с апреля по май 2018 года.

Отмечается, что запрет на регистрацию новых футболистов может быть снят Палатой Российского Футбольного Союза по разрешению споров по заявлению «Анжи» в случае исполнения обязательств перед Рикматуллаевым.

После четырех туров Российской Премьер-Лиги «Анжи» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт РФС