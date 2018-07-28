Артем Дзюба: «Бабушка 90 лет подходила со словами: «Дзюбочка, милок, это ты?». Мы развернули страну к себе, и я очень боюсь потерять это»

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, как жители страны относятся к национальной команде после ЧМ-2018. Игрок также поделился свои главным страхом.

«Мне запомнилось, как бабушка лет 90 с чем-то подошла, сказала: «Дзюбочка, милок, это ты?». Я сначала не понял: «Это вы мне?» – «Я смотрела, я переживала со своим дедом. Ты замечательный, вы все ребята молодцы». Я был безумно прям горд. Если бабушка уже смотрела в 90 с чем-то лет, я думаю, у нее делов все равно много. Это было очень круто прямо.

Нам наконец удалось развернуть страну к себе, не хотелось бы потерять это волшебное состояние. Мы впервые за долгое время объединились: коллектив, вся страна – мы сейчас единое целое. И настолько хрупкий сейчас союз, я лично очень боюсь потерять этот момент. Думаю, что мы должны еще лучше выступать. Эмоции, наша страсть, наше желание играть от сердца – это у нас не отнимет никто. Это нельзя натренировать или как-то привить. Это должно быть.

Этот огонь должен быть в нашем сердце, в нашей душе. И вот с этим посылом мы будем биться. Потому что эти ощущения – просто нереальные. Сказочные ощущения, когда вся страна переживает. Смотришь: по всей России люди гуляют, веселятся. Хотим, чтобы этот праздник продолжался. Лига наций, хотим попасть на Евро – с поддержкой всей страны нам все по плечу», – поделился мыслями форвард «Зенита».

Фото: Global Look Press

Источник: Sports.ru