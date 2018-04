Златан Ибрагимович: «Очень высок шанс, что я сыграю на ЧМ-2018»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, стоит ли его ждать на ЧМ в России. Игрок заявил, что шанс его выступления на мировом первенстве очень высок.

36-летний футболист играл за шведов с 2001 по 2016 год и является лучшим бомбардиром команды (62 гола в 116 матчах).

The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018

