«Барселона» предложила за Неймара 100 миллионов евро и Филиппе Коутиньо

Автор: Тимофей Поршнев 0

Нападающий «ПСЖ» Неймар может вернуться в «Барселону». Каталонский клуб предложил парижанам за игрока 100 миллионов евро и полузащитника Филиппе Коутиньо. 

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» не намерено продавать 27-летнего Неймара меньше чем за 300 миллионов евро. Отметим, что портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Коутиньо в 90 миллионов евро.

Напомним, в 2017 году «ПСЖ» заплатил «Барселоне» за Неймара рекордные 222 миллиона евро. В сезоне-2018/19 бразилец провел за парижан 28 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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