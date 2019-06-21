«Барселона» предложила за Неймара 100 миллионов евро и Филиппе Коутиньо

Нападающий «ПСЖ» Неймар может вернуться в «Барселону». Каталонский клуб предложил парижанам за игрока 100 миллионов евро и полузащитника Филиппе Коутиньо.

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» не намерено продавать 27-летнего Неймара меньше чем за 300 миллионов евро. Отметим, что портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Коутиньо в 90 миллионов евро.

Напомним, в 2017 году «ПСЖ» заплатил «Барселоне» за Неймара рекордные 222 миллиона евро. В сезоне-2018/19 бразилец провел за парижан 28 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es