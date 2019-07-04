«Барселона» заплатит за Неймара не более 170 миллионов евро

«Барселона» намерена заплатить за нападающего «ПСЖ» Неймара не более 170 миллионов евро. Клуб также может отдать некоторых игроков за бразильца.

Каталонцы рассчитывают, что эта сумма будет указана в качестве отступных в контракте 27-летнего бразильца летом следующего года.

В сделку по трансферу форварда парижан также могут быть включены Иван Ракитич, Усман Дембеле, Филиппе Коутиньо или Самюэль Умтити.

Ранее издание Le Parisien сообщало, что «ПСЖ» устроит, если он получит за Неймара 222 миллиона, за которые парижане его купили у «Барселоны» летом 2017 года.

В минувшем сезоне Неймар провел за французскую команду 28 матчей во всех турнирах и забил 23 гола. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo Deportivo