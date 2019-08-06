Криштиану Роналду попросил руководство «Ювентуса» купить Мауро Икарди

Автор: Тимофей Поршнев 0

Нападающий «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру в «Ювентусе». На этом настаивает даже звездный игрок туринцев.

О переходе аргентинца в туринский клуб попросил форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Якобы португалец считает Икарди наиболее подходящим партнером по атаке.

Роналду при этом отметил, что Ромелу Лукаку, на которого также претендует «Ювентус», подходит ему в качестве напарника по нападению в меньшей степени, чем Икарди. Поэтому туринцы сосредоточатся на покупке аргентинца.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

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