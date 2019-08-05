«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Гарри Магуайра

Защитник «Лестера» Гарри Магуайр продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». За него заплатили 80 млн фунтов.

Игрок подписал контракт с клубом до 2025 года с опцией продления еще на один сезон. Сообщалось, что он будет зарабатывать 5,5 млн евро в год.

Ранее стало известно, что «МЮ» заплатил за трансфер Магуайра 80 млн фунтов. Это самый дорогой трансфер защитника в истории футбола. «Лестер» официально не уточняет сумму, вырученную от продажи футболиста, но называет ее рекордной в истории клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»