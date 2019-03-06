Душан Тадич: «Аякс» играл против лучшего клуба в мире»

Полузащитник «Аякса» Душан Тадич прокомментировал победу над «Реалом» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1). Футболист подвел итоги встречи.

«Мы играли против лучшего клуба в мире. Особенный день, когда мы одержали такую победу. Я очень горжусь нашими болельщиками, одноклубниками, тренерами, руководством. Думаю, «Аякс» многих сделал счастливыми. Я и перешел в клуб именно ради этого.

Зидан — мой любимый футболист. Все, что он делал, было особенным. Наверно, я пересмотрел слишком много видео с его игрой», — сказал хавбек.

Напомним, что голландская команда пробилась в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Фото: Global Look press

Источник: De Telegraaf