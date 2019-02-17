Самюэль Жиго восстановится к к марту-апрелю, Андрей Ещенко – к маю

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о восстановлении травмированных игроков. Некоторые из них скоро вернутся.

— Фернандо отправился в клинику «Вилла Стюарт» на плановый медицинский осмотр. Есть целый ряд процедур, которые можно провести именно в условиях специализированной клиники.

На сборе нет возможности сделать те манипуляции, которые необходимы бразильцу, чтобы преодолеть последствия воспаления сухожилия. Оно беспокоило футболиста с осени прошлого года.

В ходе первых сборов Фернандо вернулся в общую группу, все было неплохо, но периодически дискомфорт в области старого повреждения все-таки возникает. Чтобы не усугублять ситуацию, мы решили провести еще одно детальное обследование и ряд процедур.

— На прошлом сборе Александр Селихов почувствовал боль в спине в товарищеском матче и последние дни работал индивидуально. Как у него дела сейчас?

— Он чувствует себя нормально, боль практически полностью ушла. Через день-два Саша вернется в общую группу. То же самое касается Лоренсо Мельгарехо, который начнет работать без ограничений в ближайшие дни.

— Реабилитация Самюэля Жиго и Андрея Ещенко после операций на крестообразных связках идет по плану?

— Да, все соответствует срокам. Жиго сейчас в основном занимается с тренером по физподготовке, чтобы набирать форму. Ему важно придать тонус мышцам для выполнения специфических игровых упражнений.

Ещенко перенес операцию значительно позже Жиго, но его восстановление идет очень хорошими темпами.

Если говорить о конкретных сроках, то Жиго мы ждем в общей группе в конце марта — начале апреля. А Андрея — в мае. С учетом темпов восстановления не исключаю, что увидим его на поле до конца нынешнего сезона.

— Артем Ребров также прилетел с командой в Турцию. Как строится его работа?

— Он проходит ряд физиотерапевтических процедур. А 26 февраля отправится в Рим, где перенес операцию. Артему снимут повязку, и он начнет разрабатывать плечо.

Вместе с ним полетит Ещенко. Андрей пройдет плановый осмотр, после которого мы поймем, насколько можно увеличивать нагрузки, – сказал Вартапетов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт «Спартака»