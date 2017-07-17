Златан Ибрагимович привел своих детей в академию «Манчестер Юнайтед»

Сыновья Златана Ибрагимовича Винсент и Максимилиан будут тренироваться в академии «красных дьяволов». А швед может подписать новый контракт с манчестерским клубом.

Винсент и Максимилиан будут обучаться в группе до 10 лет, вместе с сыновьями Ники Батта и Райана Гиггза. Есть вероятность, что теперь восстанавливающийся от травмы Ибрагимович подпишет новый контракт с командой Жозе Моуриньо. Напоминаем, что прошлое соглашение шведского форварда с манкунианцами истекло в июне этого года.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun